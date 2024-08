No il Regno Unito non ha rilasciato i detenuti per per far posto nelle carceri ai manifestanti di estrema destra

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 20 agosto 2024 è stato condiviso su X un post secondo cui il, tramite l’operazione «Early Dawn», avrebbe«i criminali dalleper faraianti-immigrazione e ai cattivi twittatori». Il riferimento è ai numerosi arresti – più di 1.000, secondo i dati ufficiali – effettuati dalla polizia dai primi giorni di agosto a seguito delle violente manifestazioni dinel. Le proteste, scoppiate dopo l’accoltellamento mortale del 29 luglio di tre bambine e il ferimento di altre dieci persone a Southport, sono sfociate in scontri con la polizia, aggressioni per strada a persone di diverse etnie, danneggiamenti a moschee e luoghi di culto musulmani e centri di accoglienza. Il contenuto in analisi è fuorviante, e veicola una notizia falsa.