Mattarella scrive al meetingsi riaffaccia odioserve confronto

(Di martedì 20 agosto 2024) "Il Meeting, giunto alla sua 45^ edizione, offre anche quest'anno il proprio contributo di cultura, dialogo e umanità". Si apre così il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergioal presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. "E' una vicenda - prosegue il capo dello Stato - che ha saputo interrogarsi sulle ragioni fondanti della nostra società e che continua a rinnovarsi, coinvolgendo giovani e meno giovani, cercando di cogliere oltre le contingenze ciò che si muove più nel profondo. Rivolgo a quanti vi prenderanno parte il saluto più caloroso, nella certezza che le giornate di Rimini risulteranno per tutti un prezioso arricchimento, e agli organizzatori e ai volontari esprimo l'apprezzamento per l'impegno dispiegato".