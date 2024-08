Mario Rui al Sao Paulo | trattativa in fase avanzata si lavora per trovare un’intesa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024) Saoincon il Napoli per il terzinoRui: il portoghese non si sta allenando col gruppo. L’interesse del Saoper il terzino portoghese si intensifica: lacon il Napoli è inNapoli, 20 agosto 2024 – Il futuro diRui potrebbe presto prendere una direzione inaspettata. Il terzino portoghese, che non si sta allenando con il gruppo del Napoli, potrebbe trasferirsi in Brasile, dove il Saoha manifestato un forte interesse per lui.Rui, classe 1991, è stato un giocatore chiave per il Napoli nella stagione che ha visto il club conquistare lo Scudetto. Tuttavia, con Antonio Conte al timone e nuove strategie in atto, il portoghese non rientra più nei piani tecnici dell’allenatore.