Joker | Folie à Deux Todd Phillips risponde alle ipotesi su un possibile capitolo 3 della storia di Arthur

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Il filmdebutterà in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e il registaha commentato leriguardanti unverrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2024 e il registaha voluto già confermare che non ha intenzione di proseguire ulteriormente ladiFleck con un eventuale3. Il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix verrà mostrato mentre è ricoverato ad Arkham, in attesa del processo per i crimini commessi, dove si imbatte in quello che potrebbe essere il suo vero amore. Il futuro diFleck, dopo il successo ottenuto con il primo film, non ha intenzione di continuare a lavorare nel mondo tratto dai fumetti dopo