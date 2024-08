Framura torna la Festa del Turista alla scoperta del territorio e di piatti tipici liguri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) La Spezia, 20 agosto 2024 -l'evento enogastronomico itinerante dove è possibile degustaree scoprire ilframurese, dcollina al mare. L’appuntamento è sabato 24 agosto a, in provincia della Spezia. Ladelaspetta tutti per condurre i partecipantidi pittoreschi paesini, panorami mozzafiato e ovviamente di tutti i sapori dellaa. Il tour enogastronomico consiste in nove tappe gastronomiche dcollina al mare, lungo il percorso panoramico tra i borghi di. Il finale sarà nel borgo di Setta, con il dj set di Dna Staff. Il tour inizia alle ore 19.00 nel borgo di Costa. Sarà disponibile un servizio di navetta gratuito da e per la stazione didurante tutta la serata, dalle ore 17 alle ore 23.