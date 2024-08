Cuba azzera il regime fiscale unico per le Pmi evasione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il governo di, alle prese con una crisi finanziaria ed economica senza precedenti, ha fatto dietrofront sulla politica di incentivi fiscali allo sviluppo delle piccole attività private con l'obiettivo di incrementare le entrate tributarie. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di "aggiornamento della disciplina per gli attori economici non statali", tra cui le micro, piccole e medie imprese, le cooperative non agricole e i lavoratori autonomi, viene ratificata infatti "l'eliminazione delsemplificato per il pagamento delle imposte, che generalizza ungenerale applicabile a tutti gli attori economici non statali".