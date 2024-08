AEW | L’ex NBA Charles Barkley potrebbe collaborare con la compagnia parola di Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024), si sa, è noto per i suio mirabolanti annunci che, nonostante tutto, attirano sempre un minimo di attenzione in più sulla AEW anche se, alla fine della fiera, si traducono quasi sempre in comunicazioni di servizio relative ai PPV. Durante una recente intervista rilasciata per “The Dan le Batard Show”,ha discusso la possibilità dicon: noto ex cestista della NBA. Nessuna ufficialità “Non lo so.è un fan del wrestling, credo. Abbiamo presentato al team di Inside The NBA le cinture della AEW. È stato fantastico e molto gentile. Abbiamo lavorato con Shaq, che è una delle persone più buone che abbia mai incontrato o con cui abbia mai lavorato in tutta la mia vita. È stato fantastico averlo in AEW”.