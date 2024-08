Verona-Napoli | l’analisi di Iannanto dell’arbitraggio di Marchetti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024)di Ostia Lido ha diretto la prima gara del campionato 2024/25 (non) giocata dal. Risultato di 3-0 meritatissimo dai partenopei per quanto espresso sul terreno di gioco. Ad un primo tempo, a tratti accettabile è seguito un secondo tempo indegno. Poi, uscito Kvara, ilha accompagnato il georgiano nello spogliatoio lasciando tutto in mano agli scaligeri che non si sono fatti pregare. Qualche sbavatura nella direzione del direttore di gara, ma nessuna delle quali grave anche perchè molto aiutato dai giocatori in campo. Ilnon è mai apparso grintoso, ne in fase di possesso che di ripiegamento e di conseguenza il gioco è stato in generale compassato, caratterizzato solo dalle poche accelerazioni dei gialloblu. Andiamo ad analizzare gli episodi nel dettaglio: Dopo14 secondi spinta evidente su Kvaratskhelia. Giusto il fischio.