Vaiolo delle Scimmie diversi casi in Italia e nel mondo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Settein Piemonte e altrettante infezioni “importate” solo dallo scorso gennaio a oggi. Trenta contagiati in tutto curati nei nostri ospedali dal primo approdo daldellanel torinese ormai due anni fa. Un tempo in cui, come spiega il direttore generale dell’Asl Carlo Picco, “si è arrivati a definire già un protocollo di vaccinazione “su richiesta” e destinato a una popolazione con particolari comportamenti a rischio”. Resta comunque alta la guardia contro la nuova variante del Monkeypox – questo il nome del virus che ha riportato in Europa una malattia considerata debellata con “l’antisa” – che, negli ultimi trenta mesi, sta registrando un progressivo aumento deidella prima variante.