Pompei la Finanza trova 8 milioni in contanti in casa di un medico

(Di lunedì 19 agosto 2024), lainindi unche non sarebbe stato in grado di giustificare Il Comando Provinciale della Guardia didi Napoli ha rinvenuto, all’interno dell’abitazione di un, residente a Santa Maria la Carità ed esercente l’attività professionale a, quasi 8di denaro indi cui il professionista, operante nel settore previdenziale, non è riuscito a giustificare la provenienza. In particolare, i militari del Gruppo Torre Annunziata hanno rinvenuto nell’ambito delle ricerche un locale occultato dietro un armadio, adibito a caveau, all’interno del quale è stata scoperta l’ingente quantità di denaro in, suddivisa per lo più in “mazzette” di 20, 50, 100 e 200 euro, e avvolte in buste riportanti scritte e annotazioni varie.