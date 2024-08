Non ho proprio voglia di fare niente non sono dell’umore giusto Voglio solo tornare a casa | la storia straziante della donna più piccola della Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La suapersonale è comune a tanti ucraini e russi che siritrovati, loro malgrado, coinvolti nel conflitto bellico. Polina, nota come Kursk Thumbelina, nonè lontana dasua, ma è famosa perché è larussa piùdel Paese con i suoi 80 cm di altezza. La vicenda è stata raccontata dal sito MKRU un anno fa. Polina viveva con i suoi genitori in un villaggio di confine nella regione di Kursk, quando si è diplomata. Molte cosecambiate da allora e l’8 agosto la famiglia è stata costretta a lasciare la propria. La madre di Polina ha raccontato come sistabiliti a Kursk, dopo aver lasciato il loro villaggio e come sperano ancora dialla loro abitazione. Nella seconda metà di agosto 180mila personestate evacuate e due terzi di loro (121mila) hanno già lasciato la regione.