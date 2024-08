Ho predisposto tutto altrimenti i fratelli si dilanierebbero fra loro | le ultime volontà di Alain Delon Metà eredità all’amata figlia Anouchka

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mentre il mondo del cinema mondiale ancora piange la morte di, sottobanco i figli sussurrano la parola tabù: l’. Dalle informazioni raccolte da Il Corriere della Sera, l’attore aveva ben chiaro il quadro complessivo e soprati rapporti tesissimi tra i vari figli. La preferita, e anche la favorita, è la 33enne. Fino alla fine ilrapporto è rimasto fortissimo. Sul profilo Instagram dil’ultimo scatto del celebre attore con il suo fascino rimasto intatto con il commento: “Perché qualunque cosa accada, come si suol dire ‘lo spettacolo deve continuare!’.sarà sempre. Sempre bello. Sempre impeccabile. Sempre elegante. Come il buon vino. Eternamente grande (Come l’ho trovato bello. Anche lui si è trovato bello. Con il suo consenso, come sempre)”. Una vera e propria dichiarazione d’amore che poi si è tramutata nei fatti.