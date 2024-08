Fa troppo caldo | due sindacati chiedono di riaprire le scuole a ottobre Secco no del governo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) La scuola inizi ad, perché a metà settembre farà ancora. E’ la richiesta fatta da alcunidi settore, subito respinta, sia dalche dall’associazione nazionale Presidi, che hanno sottolineato la necessità di venire incontro alle esigenze di tante famiglie e di non far saltare la programmazione, evitando il rischio che gli eami di maturità slittino a fine giugno. La richiesta deiDa alcuni(Anief e di Cnddu) era arrivata la richiesta di fare slittare l’inizio dell’anno scolastico(che varia a seconda delle regioni e che coinciderà con la seconda decade di settembre) per le condizioni climatiche, differenziando tra nord e sud. Una proposta subito bocciata dal, dal sindacato dei dirigenti scolastici e anche dal Codacons. LEGGI ANCHE Frassinetti: "Da Dante a Manzoni, abbiamo tanti esempi per la cultura del rispetto.