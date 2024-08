Costretto a postare Morgan attacca Emma cosa dice il suo singolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024)Marrone è ufficialmente la nuova vittima nel mirino di, a causa del suo schieramento a favore di Angelica Schiatti nella delicata situazione tra quest'ultima e il cantante. Facendo un passo indietro,è passato all'attacco dopo chesi è esposta per sostenere Angelica Schiatti, ex fidanzata di, che lo ha accusato di stalking e diffamazione aggravata. Così il cantante, in un post condiviso sul proprio account Instagram, ha pubblicato un nuovoil cui testo sarebbe stato scritto proprio dalla Marrone, nel senso che il brano riproduce esattamente le offese cheaveva rivolto a. "‘Rutta' è il titolo del nuovo, con cuiprende in giroMarrone e le accuse da lei rivoltegli. “Secondo episodio della trilogia di protesta, il cui primo capitolo era Rutti”,nel video. “Mettete like se volete che lo pubblichi.