Castelfidardo pari casalingo Il Giulianova lo riprende due volte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) 22 : Elezay, Morganti, Fabbri, Trebotic, Imbriola, Boccaccini, Costanzi, Baldini, Nanapere, Cotugno, Braconi. Nella ripresa entrano Osama, Pierantozzi, Garbattini, Guella, Miotto, Caprari, Ausili, Marzuolo, Dovhanyk, Manganelli. All. Giuliodori.: D’Egidio, Salvatelli, Guidi, Ostili, Donatangelo, Sakho, Cesario, Massetti, Stanco, Didomenicantonio, Mbaye. Nella ripresa entrano Maffione, Baldari, Bontempi, Cardelli, Di Felice, Di Paolo, Finizio, Giglio, Giorgini, Mataloni, Matteoli, Traini. All. Mosconi. Reti: 27’ pt Costanzi, 2’ st Mbaye, 7’ st Nanapere, 33’ st Giglio. La rifinitura prima dell’esordio in partita ufficiale (avverrà domenica quando al Mancini scenderà lo United Riccione per il turno preliminare di Coppa Italia di D) finisce in pareggio per il