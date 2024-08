Cassano fucina di campioni Dalla maglia rosa di Motta al sogno olimpico di Zurloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dai campi di calcio dell’oratorio al terreno di gioco dei calciatori professionisti, ildel cassanese Alberto Manzoni diventa realtà. Classe 2005, da bambino tira i primi calci a pallone nella società locale Pierino Ghezzi. All’età di 5 anni si trasferisce con la famiglia in Francia, dove con la società di calcio Losc Lille fa le sue prime esperienze nei campionati giovanili. Rientrato in Italia nel 2014, oggi vive con la famiglia nella frazione cassanese di Groppello. Nelle giovanili dell’Atalanta si impone come uno dei migliori attaccanti. Il suo impegno da studente al liceo linguistico lo porta a ricevere il premio Brembo, riservato ai giocatori delle giovanili dell’Atalanta che si sono distinti per il comportamento fuori dal campo e il rendimento scolastico.