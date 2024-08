Vuelta 2024 tappa 3 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ourem, 18 agosto– Primo sprint dellae primo successo per l’australiano Kaden Groves che a Ourem ha messo in fila Wout Van Aert, Corbin Strong e Pau Miquel e anche lunedì, nella terzaportoghese, potrebbe esserci l’occasione di una nuova volata di gruppo. Gli abbuoni, però, hanno consegnato a Van Aert la maglia rossa a discapito di Brandon McNulty, ora staccato di tre secondi, ma tutto deve ancora decidersi sulle grandi montagne dellache arriveranno più avanti. Miglior italiano in classifica sempre Edoardo Affini a 11 secondi, poi poco fuori dalla top ten il quartetto composto da Filippo Baronicini (29”), Mattia Cattaneo (30”), Antonio Tiberi (30”) e Marco Frigo (31”).Anche la terzadellasi disputa in terra portoghese con partenza da Lousa e arrivo a Castelo Branco dopo 191 chilometri.