Le pillole di Polly | recensione di Le formidabili donne del Grand Hôtel di Ruth Kvarnström-Jones

(Di domenica 18 agosto 2024) Ottilia Ekman è una ragazza fortunata, e lo sa. Ha dei genitori che la adorano e un fratello e delle sorelle meravigliosi, con cui a volte litiga ma che le riempiono la vita con il loro affetto e la loro energia. Poi, ha il lavoro prestigioso: pur essendo molto giovane, infatti, le è stato già affidato un incarico di responsabilità al Turisthotell di Rättvik. Ottilia ha capito molto bene il privilegio che le è stato dato quando le hanno offerto quel posto, e fa di tutto per continuare a meritare la fiducia che hanno riposto in lei. Però, sente che nella sua vita c’è ancora qualcosa che manca. Non che si lamenti mai di nulla, tutt’altro; però, le rare volte in cui incontra Wilhelmina Skogh, la proprietaria del Turisthotell e di ben altri due alberghi, non riesce ad impedirsi di provare del rimpianto.