Il divorzio mi ha distrutta cos' è successo al mio corpo | il dramma di Andrea Delogu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Quando ho divorziato ho avuto un periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo":, conduttrice e speaker radiofonica, lo ha detto in un'intervista alla rivista 7 del Corriere della Sera a proposito della fine della relazione con l'attore Francesco Montanari nel 2020. "Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva - ha raccontato -. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse 'sei un po' vecchia, chi ti prende più adesso'. Ero sola e le sue parole continuavano a rimbalzarmi in testa. Sembra che tu abbia una data di scadenza addosso solo perché sei donna. Poi, però, mi sono guardata allo specchio e ho capito quanto valessi.