Cina | erede della tecnica di realizzazione del tamburo Yandun nel Guangxi 3

(Di domenica 18 agosto 2024) Lingshan, 18 ago – (Xinhua) – Shi Shaohan, undidel, batte unnella contea di Lingshan, nella regione autonoma delZhuang, nel sud, il 15 agosto 2024. Vantando una lunga storia nella contea di Lingshan, ile’ un enormefatto di pelle bovina, con un’altezza di 2-3 metri e un peso di 200-350 chilogrammi. In passato veniva utilizzato per spaventare le bestie e successivamente per celebrare raccolti abbondanti e altre occasioni festive. Ladidele’ stata elencata nel 2008 come patrimonio culturale immateriale regionale. (Xin) Agenzia Xinhua