Mercatino ambulante sulla spiaggia Venditori abusivi sanzionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono stati identificati e, iche avevano allestito un vero e propriodi Lido di Volano. A scoprirli sono stati, mercoledì scorso, gli agenti della Polizia locale di Comacchio, che per il ponte di Ferragosto, sono stati impegnati in servizi di prevenzione e repressione al commercio abusivo. Durante il pattugliamento dellanella località balneare comacchiese, nel tratto in prossimità del bagno Jamaica, gli operatori della Polizia locale hanno notato la presenza di dueche avevano allestito un vero e proprio, con banchi e stand. Entrambi isono stati identificati e, complessivamente, per 20.656 euro.