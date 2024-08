Macchie di sangue nell' auto di Alex Marangon? La famiglia chiede accertamenti Gli sciamani | Ipotesi omicidio non ha senso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Treviso, 17 agosto 2024 –didi? È quello che siladel 25enne di Marcon trovato morto nel Trevigiano, per questo è stata depositata in procura una richiesta di analisi su alcune dellerinvenute all'interno dell'mobile con cuiera arrivato alla festaca di Vidor. Al momento la vettura non sarebbe stata sequestrata e lesospette sarebbero state scoperte dalladel ragazzo. Intanto stanno per essere depositate in procura una memoria scritta dei due curanderos colombiani presenti quella notte al ritiroco di Vidor: le anticipazioni del legale degli