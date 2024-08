Kim Kardashian rilancia un trend Y2K con un look coordinato Miu Miu con il suo cagnolino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Kimha recentemente dimostrato che la moda può essere dolce e audace allo stesso tempo, portando sul palcoscenico unY2K che aveva fatto scalpore negli anni 2000: usare il propriocome accessorio alla moda. Durante un’uscita a New York City con la figlia North West, Kim ha sfoggiato unmonocromatico che ha fatto girare molte teste, con un piccolo e adorabile Pomerania al suo fianco, proprio come faceva una volta Paris Hilton. Kime il suoMiu Miu con il suoL’outfit scelto da Kim consisteva in un top a fascia in PVC color giallo senape firmato Miu Miu, lo stesso che Gigi Hadid aveva indossato di recente. Il top, stile bandana, era abbinato a un paio di pantaloni a zampa in camoscio color marrone chiaro, che richiamavano perfettamente le tonalità terrose del suo