Donna muore in un parco divertimenti Disney ma il marito non può fare causa | Abbonandosi a Disney+ ha accettato una clausola di rinuncia

(Di sabato 17 agosto 2024) Un uomo ha fattoa WaltParks and Resorts e a un ristorante che si trova neldi Orlando, in Florida, dopo che sua moglie è morta adi una reazione allergica scatenata – a suo dire – da quanto mangiato nel locale, malgrado le diverse raccomandazioni allo staff al momento dell’ordine. Il colosso dell’intrattenimento, però, ha chiesto alla corte di respingere lada 50mila dollari intentata dal vedovo. Il motivo? Sottoscrivendo in passato un periodo di prova gratuita a+ Jeffrey Piccolo, questo il suo nome, avrebbedi risolvere qualsiasi controversia con il gruppo in via extragiudiziale. LA DIFESA DI– “Siamo profondamente rattristati dalla perdita della famiglia e comprendiamo il loro dolore”, ha fatto sapere nelle scorse ore un portavoce dellain riferimento alla vicenda accaduta nell’ottobre 2023.