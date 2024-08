Carceri Graziano PD | a Santa Maria Capua Vetere situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 17 agosto 2024) Caserta. “Qui alaè insostenibile perchè c’è oltre il 25% in più di sovraffollamento dei detenuti e soprattutto il 30% in meno di polizia penitenziaria. Unaveramentee molto grave. Bisogna agire subito, aprire immediatamente le sezioni che sono chiuse, fare le ristrutturazioni, rafforzare il presidio sanitario ma soprattutto mandare qui il 30% di polizia penitenziaria”. Lo afferma il deputato campano del Pd Stefano, dopo aver visitato ieri, in occasione del Ferragosto, la struttura carceraria.