Beach volley Gottardi Menegatti d’argento a The Hague Muller Tillmann campionesse d’Europa

(Di sabato 17 agosto 2024) Serviva una partita maiuscola aper ribaltare il pronostico contro le tedeschenella finale del campionato europeo in Olanda. Le azzurre non sono riuscite ad essere efficaci al servizio e sono state discontinue in attacco, lasciando così via libera alla coppia tedesca, che fu di bronzo ai Mondiali di Roma nel 2022. Le tedesche hanno vinto 2-0 riportando il trofeo continentale in Germania dopo sette anni, e per le azzurre è arrivato un argento comunque prestigioso che non cancella però il cammino al di sotto delle aspettative nel torneo olimpico. La partita vera non c’è mai stata. nel primo set la coppia tedesca è partita forte e si è portata subito sul 4-1.