Beach volley Europei 2024 | Gottardi Menegatti KO in finale Muller Tillmann vincono in due set

(Di sabato 17 agosto 2024) Si infrange inil sogno di Valentinae Martadi diventare campionesse europee per la prima volta da quando giocano insieme: a vincere nell’ultimo atto deglidi, infatti, sono Svenjae Cinja. Una partita che ha visto sempre comandare la coppia tedesca, che in entrambi i set ha messo le cose in chiaro da subito, piazzando due parziali molto importanti. Una partita a rincorrere, per le azzurre, che nel primo set per due volte accorciano a due punti di distacco, fino al 15-17, prima dell’allungo delle avversarie. Ancora più complicato il secondo set, in cuisono sempre riuscite a tenere un margine di almeno due punti di vantaggio. Il risultatoa favore delle tedesche, quindi, è stato di 0-2 (17-21, 18-21).