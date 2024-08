Bastoni | Marassi bolgia sapevamo fosse difficile Resta fiducia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)ha fatto il suo debutto stagionale in Genoa-Inter, la prima partita della nuova Serie A. Al termine dell’anticipo del Ferraris, il giocatore ha subito parlato a Inter TV. LE DICHIARAZIONI – Le parole di Alessandroal termine di Genoa-Inter: «Tanti giocatori hanno giocato Europei e Copa América, non era facile tenere l’attenzione 365 giorni all’anno. Sappiamo cheè una, anche l’anno scorso siamo venuti qui e abbiamo avuto difficoltà. Ma ci sono ancora trentasette partite e c’è. I tifosi? Avevamo tanta voglia, chiaramente, così come abbiamo voglia sabato di vederli a casa nostra. Abbiamo vissuto emozioni straordinarie e vogliamo viverle anche l’anno prossimo».