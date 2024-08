Vuelta a España 2024 | la startlist e chi parteciperà Kuss sfida Roglic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Siamo a un passo dall’inizio della: sarà la 79a edizione della Corsa Roja che, rispetto agli scorsi anni, probabilmente avrà un po’ meno prestigio, visto che diversi big hanno deciso di concentrarsi su Giro d’Italia, Tour de France e altri grandi eventi come le Olimpiadi e i Mondiali di fine anno. Chi ci sarà è il vincitore dello scorso anno, ossia Sepp. Lo statunitense era partito come gregario di Primoze Jonas Vingegaard, poi si è ritrovato in testa alla classifica generale e vinse la Corsa Roja davanti ai due compagni di squadra. Quest’anno sarà il riferimento per la classifica del Team Visma insieme a Wout Van Aert, che sarà velocista e cacciatore di tappe. Vedremo quale sarà la sua condizione dopo il Covid che gli ha impedito di partecipare al Tour.