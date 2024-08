Traffico Roma del 16-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione resta scorrevole ilsulla rete viaria della capitale chiusa per lavori la tangenziale est tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo sia verso San Giovanni che in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura del tratto verso lo stadio Olimpico è prevista per il pomeriggio di oggi a Ostia divieto di transito per la presenza di alberi pericolanti sul tratto di via del mare tra via Guido calze Viale Vasco De Gama è sulla via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica segnaliamo infine che la linea a della metropolitana fino al 25 agosto resterà Chiusa nella tratta termini Battistini In entrambe le direzioni ATV servizio bus sostitutivo metropolitana in regolare servizio tra termini e Anagnina maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...