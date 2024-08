Sì almeno in estate possiamo far asciugare i capelli all’aria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) Quando la colonnina di mercurio sfiora vette inimmaginabile serve un’alternativa valida per potersenza phon senza dover sacrificare lo styling. E il discorso vale tanto per chi halisci e facilmente gestibili, ma anche per chi si ritrova con una chioma dotata di una propria personalità che può essere piegata solo con l’uso di strumenti per lo styling. L’esito dell’asciugatura naturale dipende sempre daiche si hanno. A chiunque sarà capitato di notare come la chioma risulti magicamente più bella quando viene lasciataal sole, quando anche neilisci compaiono onde meravigliose.