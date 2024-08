Sardegna maltempo | grandinate e allagamenti le strade come fiumi di ghiaccio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi, venerdì 16 agosto, laè stata colpita da un’ ondata diche ha messo a dura prova diverse aree dell’isola. Violenti temporali,e persino trombe d’aria hanno creato disagi in molte zone, in particolare in Barbagia, Ogliastra, Campidano e Gallura. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati in numerosi interventi per assistere la popolazione e limitare i danni. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti o vittime. Una delle situazioni più critiche si è verificata a Oschiri, in provincia di Sassari, dove in poche ore la temperatura è crollata dai 35 gradi del mattino ai 24 gradi del pomeriggio. Un fiume diha invaso ledel paese, creando un paesaggio surreale.