Manchester City Guardiola in vista del Chelsea | Rodri non è pronto Cancelo forse resterà o andrà in prestito

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il, squadra Campione d’Inghilterra in carica, èad iniziare il campionato contro il, manager dei citizens, parla in conferenza stampa a due giorni dal match, partendo dal futuro di Joao: “È ancora con noi. Vedremo,in. Si sta comportando molto bene durante gli allenamenti”. Kalvin Phillips è invece ormai lontano da: “Sembra cheinall’Ipswich. È vicino. Credo che sia già tutto fatto. Ha deciso di andare lì. Deve avere minuti. Pensavamo che non avrebbe avuto i minuti che meritava. Ha la possibilità in futuro di tornare qui”. Non manca un riferimento ad Oscar Bobb, che dopo la frattura della gamba non vedrà il campo per diverso tempo: “Speriamo di rivedere Oscar Bobb tra tre o quattro mesi. È successo durante l’allenamento e purtroppo ha influito molto sul suo infortunio.