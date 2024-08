LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | super giro di Bagnaia fra poco i time attack

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Martin aveva fatto il secondo tempo con la hard all’anteriore, ma viene cancellato per averato i limiti della pista. 15.35 Furibondo Pol Espargarò: la moto ha qualche problema e dopo un settore lo lascia a piedi. 15.34 Ancora ferme ai box le due Aprilia che sono indietro in classifica e continuano ad avere diverse difficoltà. 15.32 Prime soft al posteriore con Binder, Quartararo, Pol Espargarò e Augusto Fernandez. Fracominceranno i veri e propri. 15.31fratornerà in pista e forse proverà gomma hard, visto il confronto che ha avuto con Bastianini. 15.30 ANCORA PER TERRA ACOSTA! Demolisce la carena in curva 9 e si rialza come un gatto, correndo spedito verso i box. 15.29 Bastianini ha montato gomma hard per rendere la moto meno nervosa e risparmiare gomme medie come ha detto Davide Tardozzi. 15.