Guida TV Sky Cinema e NOW | Un fantastico via vai Venerdi 16 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD alle 21.15 (canale 301), troviamo Unvia vai, una commedia leggera e divertente diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Il film segue le vicende di Arnaldo Nardi, un quarantenne che, dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie, si ritrova a dover condividere un appartamento con quattro studenti universitari. Questa convivenza forzata porterà Arnaldo a rivivere la sua giovinezza e a riscoprire il valore dell'amicizia e della spensieratezza, in un susseguirsi di gag e situazioni comiche.Per chi è in cerca di un thriller avvincente, SkyDue HD alle 21.15 (canale 302) propone Il talento di Mr. Ripley, un film tratto dal romanzo di Patricia Highsmith.