CdS – Roma non vendere Dybala; Dybala non lasciare la Roma

Era la sera del 26 luglio di due anni fa, quando una moltitudine di tifosinisti riservò un'accoglienza trionfale a Pauloche, ipse dixit, non aveva mai visto una cosa simile in vita sua. Oggi, il pensiero corre a quell'immagine dell'argentino, seduto sulla scalinata del Colosseo quadrato, sgranando gli occhi di fronte allo spettacolo di cui lui era il protagonista e le migliaia di nuovi fan, i mattatori. Sono trascorsi soltanto due anni: nessuno di quei fan e dei quarantamila abbonati alla nuova stagione poteva immaginare che, proprio alla vigilia del nuovo campionato, l'idillio potesse spezzarsi così bruscamente fra l'Italia e l'Arabia Saudita.