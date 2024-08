Aggredisce il personale sanitario al Pronto Soccorso | denunciata 47enne pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia sono intervenuti presso illocale in seguito a un’aggressione ai danni del. Protagonista dell’episodio è stata una donna di 47 anni, residente a Priverno, che dopo essere entrata nel presidioha avuto un diverbio con i sanitari, durante il quale ha danneggiato due monitor presenti nella sala triage, rendendone uno inutilizzabile. Intervento dei Carabinieri e conseguenze legali I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato la donna, deferendola in stato di libertà per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. La vicenda rientra nell’ambito delle disposizioni di legge che tutelano gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie durante l’esercizio delle loro funzioni.