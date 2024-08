Ad Atene fiamme sotto controllo | il contingente bergamasco impegnato in attività di presidio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Grecia). Ilinviato in Grecia per l’emergenza degli incendi nell’area dista operando a Mandra, nell’Attica Orientale. La squadra, parte dei due moduli Anti boschivi partiti dalla Lombardia e dal Veneto, sta portando avantidie pattugliamento a causa dell’elevato rischio di incendio ancora presente sul territorio greco. In questo momento lesono state messe: da martedì sera (13 agosto) l’incendio non ha più fronti attivi e non sta avanzando ulteriormente. Ancora in corso piccoli roghi in tutta l’area della periferia di. Sono invece rientrati in Italia mercoledì, al termine delle missioni concordate con le Autorità locali, i due Canadair inviati in Grecia per lo spegnimento degli incendi boschivi nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea.