A che ora parte Tiberi nella cronometro della Vuelta | n di pettorale programma preciso tv streaming

(Di venerdì 16 agosto 2024) Antoniopartirà alle ore 17.53 di sabato 17 agosto in occasioneprima tappadi Spagna 2024, ovvero unaindividuale di dodici chilometri da Lisbona a Oeiras (in Portogallo). Il tracciato è pianeggiante e particolarmente adatto agli specialisti delle prove contro il tempo, dunque il ciclista italiano ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota e incominciare nel miglior modo possibile la propria avventura nel terzo Grande Girostagione. Dopo essersi ben distinto al Giro d’Italia, l’alfiereBahrain-Victorious cercherà di ottenere un risultato degno di nota nell’appuntamento in terra iberica (anche se si inizierà in terra lusitana).