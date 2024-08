WWE aggiornamento circa il recupero di Raquel Rodriguez

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ferma dallo scorso febbraio, per via della Mast Cell Activation Syndrome (Sindrome da Attivazione Mastocitaria), la lottatrice figlia di Ricky “Desperado” Gonzalez ha condiviso su Instagram unle sue condizioni di salute. Attualmente è in Florida, nella città di Therma, dove si sta sottoponendo a degli esami del sangue presso l’Alliance Regenerative Center, struttura vicina alla RejuvStem, centro all’avanguardia per il trattamento mediante cellule staminali: la lottatrice ha precisato che le terapie hanno notevolmente migliorato la sua pelle, facendola sentire come non mai. Ricordiamo che laè ai box dal 26 febbraio scorso, quando sconfisse Chelsea Green in un match di Raw, dopo la delusione patita soli due giorni prima ad Elimination Chamber.