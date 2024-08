Mangiare un gelato e contrastare il caldo afoso i consigli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sempre più diffuse le gelaterie gluten-free, ma i celiaci possono frequentare anche quelle normali. Mendola spiega quali accorgimenti seguire CALTANISETTA – In un’estate particolarmente calda come questa è praticamente impossibile rinunciare al piacere di uned anche i celiaci non devono rinunciare a questo piacere. Ungluten-free si può prendere anche se nelle vicinanze non c’è una gelateria per celiaci, basta seguire qualche accorgimento. La scelta ottimale sarebbe quella delle gelaterie che offrono prodotti senza glutine che fortunatamente sono sempre più numerose. “È una sensibilità che si sta diffondendo – spiega Michele Mendola, fondatore della community CeliachiaFacile, nata proprio per aiutare chi soffre di intolleranza al glutine a affrontare la vita di tutti i giorni – come per tutte le intolleranze alimentari.