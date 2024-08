Atalanta solo applausi | un’ora alla pari coi più forti del mondo è un grande segnale per la stagione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 15 agosto 2024)per l’che, pur perdendo la finale di Supercoppa europea, esce a testa altissima contro la squadra più forte del. Onestamente non avrei mai pensato, dopo le ultime travagliate settimane, che i nerazzurri avrebbero giocatocon il Real Madrid per almeno. Anzi, a dirla tutta, il primo tempo è stato un vero capolavoro, dove i nostri non hanno praticamente mai rischiato nulla. All’inizio della ripresa un colpo di testa di Pasalic ha costretto Courtois ad una parata sensazionale: sarebbe stata l’apoteosi. Poi le forze sono calate e la classe dei fenomeni del Real è venuta fuori, anche se favorita da alcuni errori difensivi atalantini. Contro questi giocatori non puoi sbagliare nulla, altrimenti vieni punito: così è stato. Prima Valverde e poi Mbappé hanno siglato l’uno-due.