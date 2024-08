Vostra figlia è morta Tragedia in vacanza Nicole aveva 19 anni La chiamata choc degli amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cercava la vitaLorefice, con la gioia e la spensieratezza dei suoi 19. Per le vacanze estive lei, di professione estetista,scelto Rodi.raggiunto l'isola insieme ad una compagna di. Sembrava tutto nella normalità di una di quelle vacanze da raccontare poi ai nipoti, invece laera dietro l'angolo. Era in sella a una moto, non è chiaro se guidata dal fidanzato, che si è scontrata con un autobus. L'impatto è stato devastante. La macchina dei soccorsi è scattata subito ma nonostante il tempestivo soccorso e il trasferimento in ospedale, le gravi lesioni riportate, tra cui un'emorragia cerebrale, si sono rivelate fatali. La giovane è deceduta poco dopo un intervento chirurgico.