Lavare le tende d’estate la guida definitiva per non fare danni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – L’estate è un ottimo momento per dedicarsi ad alcuni lavori domestici in previsione dell’autunno come il lavaggio dellein casa: una mansione impegnativa, ma doverosa, per questione di igiene, ma anche per rinfrescare l'aspetto dell’ambiente domestico. Vantaggi Con le temperature più alte e il sole cocente, ma anche con i necessari accorgimenti, leinterne possono asciugarsi molto più rapidamente rispetto ai mesi più freddi e umidi, senza bisogno di ricorrere all’asciugatrice. La luce solare, inoltre, aiuta a eliminare ulteriormente gli acari della polvere e altri allergeni che possono essersi accumulati sui tessuti e che a volte sono difficili da rimuovere, anche con lavaggi intensivi. Informazioni preliminari Prima di mettere lein lavatrice, è importante sapere di quale materiale sono fatte: lino, seta, cotone o tessuti sintetici.