Kalulu subito pronto per Motta Milan su Milik

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pierrealla Juventus: ci siamo. Questione di ore, tanto che il difensore dovrebbe essere già a disposizione di Thiagoper l’esordio in campionato contro il Como, lunedì 19 alle ore 20.45. Prestito oneroso da 3,5 milioni, diritto di riscatto attorno ai 18, percentuale (10%) sulla futura rivendita. L’asseo-Torino (e viceversa) si scalda intorno a Ferragosto. Il 24enne francese è reduce da una stagione condizionata da infortuni muscolari: appena 370 minuti in campionato spalmati su 9 presenze, altre due apparizioni in Champions ed Europa League rispettivamente da 90 e 45 giri d’orologio. Ma alla Continassa ben ricordano ildello scudetto di Pioli: passo ideale per una difesa alta, duttilità che gli consente di giocare centrale (a due o a tre, a destra come a sinistra) ma anche esterno, come nelle ultime partite in rossonero.