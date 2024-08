Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 | Il trailer finale della seconda stagione dal 29 agosto su Prime Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilcambia tutto. Svelato oggi ilde Il: Glidel. Le nuove immagini mostrano la Terra di Mezzo in preda alla discordia seminata da Sauron, e l’inganno e la manipolazione che portano alla creazionedel. Alleanze improbabili si forgiano nel fuoco, e le vere amicizie sono messe alla prova. I pericoli non sono più celati dall’ombra, ma scivolano verso la luce. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, mentre la sicurezza e la pace di questi regni sono in bilico. Il: Glidel2, la trama Questaracconta dell’atteso assedio di Eregion, una battaglia decisiva nella storiaEraTerra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, dalla quale non tutti riescono a sopravvivere.