Forte dolore al braccio paura per Anna Tatangelo | concerto interrotto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ha vissuto un bruttissimo momento nel bel mezzo di una Giulianova, in provincia di Teramo: l'artista infatti è stata punta da una vespa. La cantante stava eseguendo la sua celebre canzone Essere una donna quando ha improvvisamente avvertito unal, uncosì acuto che la ha costretta a interrompere l'esibizione e a ritirarsi dietro le quinte per ricevere assistenza. In alcunicondivisi sui social, si vede lasul palco intenta a ballare e cantare. Poi nota l'insetto e prova a scacciarlo con un gesto della mano. Nonostante il tentativo di proseguire il, coinvolgendo il pubblico per qualche istante, l'artista ha dovuto fermarsi e farsi medicare nel backstage.