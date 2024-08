Ferri vince il ’Città di Castelnovo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È Simonead aggiudicarsi il Trofeo "Città di Castelnovo Monti", il torneo riservato alla 3ª categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Appennino Reggiano. Il padrone di casa quarta testa di serie del seeding, ha trovato spazio in una parte alta del tabellone rimasta orfana ben presto del favorito Raffaele Capiluppi, eliminando dapprima in un derby montano Marco Manini con un veloce 6-3, 6-1, per poi imporsi in semifinale sull’outsider Riccardo Angelo Mara (Ct Albinea), dove dopo un primo set in equilibrio, chiuso sul 7-5, il futuro campione ha chiuso con un netto 6-1 in proprio favore.