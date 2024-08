Dumfries chiuderà il poker dei rinnovi! Doppia importanza per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Denzelpresto rinnoverà il proprio contratto con, aggiungendosi a Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. ORA L’ULTIMO – Fatto tre bisogna fare quattro.ha chiuso tre grandidurante questi mesi estivi: in primis Nicolò Barella, poi Simone Inzaghi e per ultimo quello di Lautaro Martinez. Tre super colpi che valgono tanto quanto un acquisto di mercato se non di più. Tre annunci, uno per mese (a giugno il centrocampista, a luglio il tecnico e ora ad agosto il Toro), a sugellare presente e futuro del. Ma questo terzetto dipuò presto diventare un quartetto. Infatti, da settimanesta lavorando al rinnovo di Denzel. Manca ancora la fumata bianca, ma l’accordo arriverà: tempo al tempo. Si ragiona sulle cifre, con la dirigenza che ha messo sul piatto un rinnovo da quattro milioni di euro a stagione.