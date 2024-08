Un dono straordinario per noi Manila Nazzaro e Stefano Oradei l’annuncio 3 mesi dopo le nozze

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 agosto 2024) In un’intervista rilasciata al settimanale Mio,ha raccontato in modo approfondito del suo recente matrimonio con, celebrato di recente, facendo sognare i fan con l’idea dell’arrivo di un bambino. La conduttrice ha dichiarato: “Se sarà nel nostro destino, lo accoglieremo con gioia”, definendolo un. All’inizio,aveva delle preoccupazioni legate alla sua età, e sui social è stata bersagliata da critiche, con molti che l’hanno accusata di essere troppo avanti con gli anni per avere un altro figlio. Tuttavia,l’ha sostenuta con dolcezza, rassicurandola che, nonostante le probabilità siano ridotte, tenteranno comunque. Il futuro è incerto, ma i fan continuano a sperare che questo sogno possa avverarsi. In molti si sono chiesti comeabbia capito chefosse l’uomo giusto per lei.